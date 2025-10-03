Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Гааге задержали свыше 200 участников пропалестинской акции

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 12:32
    В Гааге задержали свыше 200 участников пропалестинской акции

    Полиция Нидерландов задержала в четверг вечером 205 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в Гааге.

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

    По данным правоохранителей, акция проходила в районе улицы Рейнстраат, где находятся Центральный вокзал Гааги и МИД королевства. Несмотря на неоднократные требования полиции прекратить мероприятие, активисты не ушли.

    Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка, оскорблении представителей власти и оказании сопротивления сотрудникам полиции. Также отмечается, что в ходе разгона беспорядков один полицейский получил травму.

    Нидерланды демонстрации Палестина аресты
    Haaqada Fələstinə dəstək aksiyalarında 200-dən çox iştirakçı saxlanılıb

    Последние новости

    13:10
    Фото

    Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики

    Внешняя политика
    13:10

    III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    13:08

    В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренцией

    Бизнес
    13:05

    В Азербайджане предлагается разработать карты конкуренции

    Бизнес
    13:03

    Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА

    Другие страны
    12:54

    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

    В регионе
    12:54
    Фото
    Видео

    Азербайджан начал экспорт электродов в Туркменистан

    Промышленность
    12:54

    Эрсин Татар посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    12:45

    Граждане Индии устроили драку с поножовщиной в Ереване

    В регионе
    Лента новостей