В Гааге задержали свыше 200 участников пропалестинской акции
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 12:32
Полиция Нидерландов задержала в четверг вечером 205 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в Гааге.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.
По данным правоохранителей, акция проходила в районе улицы Рейнстраат, где находятся Центральный вокзал Гааги и МИД королевства. Несмотря на неоднократные требования полиции прекратить мероприятие, активисты не ушли.
Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка, оскорблении представителей власти и оказании сопротивления сотрудникам полиции. Также отмечается, что в ходе разгона беспорядков один полицейский получил травму.
