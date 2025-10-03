İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Haaqada Fələstinə dəstək aksiyalarında 200-dən çox iştirakçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:47
    Haaqada Fələstinə dəstək aksiyalarında 200-dən çox iştirakçı saxlanılıb

    Niderland polisi ötən gün Haaqada icazəsiz keçirilən Fələstinə dəstək aksiyalarında 205 iştirakçı saxlanılıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatında deyilir.

    Aksiya Haaqa Mərkəzi Vağzalı və Xarici İşlər Nazirliyinin yerləşdiyi Reynstraat küçəsində keçirilib. Polisin aksiyanın dayandırılması tələbinə baxmayaraq, fəallar ərazini tərk etməyib.

    Saxlanılanlar ictimai asayişi pozmaqda, hökumət nümayəndələrini təhqir etməkdə və polis əməkdaşlarına müqavimət göstərməkdə şübhəli bilinir.

    İğtişaşların dağıdılması zamanı bir polis əməkdaşının xəsarət aldığı bildirilir.

    Haaqa Fələstin dəstək
    В Гааге задержали свыше 200 участников пропалестинской акции

    Son xəbərlər

    13:11
    Foto

    "KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edib

    Energetika
    13:08

    Maqsud Mahsudov: "Bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"

    Digər
    13:05

    Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Region
    13:04

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb

    Biznes
    12:59
    Foto

    Naxçıvanda kütləvi futbol festivalı keçirilib

    Futbol
    12:59
    Foto

    Milli mətbuatın 150 illiyi yubiley medalına namizədlər müəyyənləşdirilib

    Media
    12:57
    Foto

    "Nar" regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

    İKT
    12:56

    Azərbaycan gimnastı qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    12:51
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə statistika sahəsində təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti