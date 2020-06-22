​В Гааге на акции протеста против карантина задержали ок. 400 человек

Примерно 400 человек были задержаны после акции протеста в центре Гааги против ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города.

По данным нидерландских СМИ, в воскресенье в центре Гааги несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против мер властей по борьбе с распространением коронавируса. Изначально городские власти запретили проведение демонстрации, однако впоследствии разрешили провести небольшую акцию протеста. Днем протестующие собрались в парке Маливельт. Некоторые из них требовали отменить режим изоляции и ограничения.

Сама демонстрация носила мирный характер, однако ближе к 13:30 (15:30 бакинское время) на место стали прибывать футбольные фанаты. Вскоре после этого полиция закрыла торговый район в центре города, чтобы оттеснить протестующих. На место прибыл полицейский спецназ и оцепил парламентский комплекс. Начались столкновения между полицейскими и радикальными протестующими. Радикалы бросали в полицейских подручные предметы, правоохранители защищались щитами и в ответ воспользовались водяной пушкой. На фоне столкновений мирные протестующие в основной массе начали расходиться. Однако некоторые остались, несмотря на призывы полицейских разойтись.

"В настоящее время Маливельт в Гааге опустел. Сегодня было задержано около 400 человек. Большую часть из них уже отпустили", - говорится в заявлении полиции Гааги в Twitter.