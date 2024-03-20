В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров Бундесвера

Генеральная прокуратура Германии завела дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных военных немецкой армии.

Генеральная прокуратура Германии завела дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных военных немецкой армии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WDR со ссылкой на источники.

По данным телеканала, расследование инцидента ведет генеральный прокурор.

Оно ведется против неизвестных лиц по подозрению в тайной агентурной деятельности. При этом в ведомстве предполагают, что к перехвату разговора причастна российская спецслужба.

Непосредственное расследование поручено федеральному ведомству уголовной полиции Германии (BKA). Следователям предстоит выяснить, как неизвестным удалось перехватить разговор военнослужащих Бундесвера, и кто именно несет за это ответственность.