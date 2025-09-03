    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В ФРГ за две недели до местных выборов умерли шесть кандидатов от АдГ

    Менее чем за две недели до местных выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ умерли шесть кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Русскую службу BBC News.

    Ранее была информация о четырех умерших политиках.

    Министерство внутренних дел земли отметило, что несколько кандидатов от других партий, в частности, "зеленых" и социал-демократов, за время кампании тоже умерли.

    В полиции подчеркивают, что в смертях всех этих людей нет ничего подозрительного, но в этих обстоятельствах приходится заново печатать бюллетени, а некоторым избирателям, голосующим по почте, надо проголосовать заново.

    Выборы назначены на 14 сентября, на них баллотируются 20 тысяч кандидатов при численности населения Северного Рейна-Вестфалии в 18 миллионов человек.

    Большое количество смертей среди политиков многим кажется подозрительным и вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

