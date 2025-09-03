    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin altı namizədi ölüb

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 02:17
    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin altı namizədi ölüb

    Yerli seçkilərə iki həftədən az qalmış Almaniyanın qərbində yerləşən Şimali Reyn-Vestfaliya federal torpağında ifrat sağçı "Almaniya üçün Alternativ" (AfD) partiyasından altı namizədin vəfat etdiyi bildirilib.

    "Report" bu barədə "BBC News"a istinadən xəbər verir.

    Əvvəlcə yalnız dörd siyasətçinin ölümü barədə məlumat verilmişdi. Lakin sonradan bu say altıya yüksəlib.

    Şimali Reyn-Vestfaliya Daxili İşlər Nazirliyi həmçinin bəyan edib ki, seçki kampaniyası dövründə digər partiyalardan – o cümlədən Yaşıllar və Sosial Demokratlardan da bir neçə namizəd dünyasını dəyişib.

    Polis rəsmiləri isə vurğulayıblar ki, bu ölümlərdə şübhəli heç nə yoxdur, lakin yaranmış vəziyyət bülletenlərin yenidən çap edilməsinə və artıq poçtla səs vermiş bəzi seçicilərin yenidən səs verməsinə səbəb olub.

    Seçkilər 14 sentyabr tarixinə təyin olunub. 18 milyon əhalisi olan Şimali Reyn-Vestfaliyada keçiriləcək bu seçkilərdə ümumilikdə 20 minə yaxın namizəd iştirak edir.

    Sosial şəbəkələrdə isə xüsusilə AfD partiyasının namizədləri arasında baş verən ölüm hallarının çoxluğu ictimai narahatlığa və geniş müzakirələrə səbəb olub.

    AFD Almaniya Ölüm
    Rus Versiası Rus Versiası
    В ФРГ за две недели до местных выборов умерли шесть кандидатов от АдГ

    Son xəbərlər

    03:39

    BMT zəlzələ ilə bağlı Əfqanıstana 25 yardım və qiymətləndirmə qrupu göndərib

    Digər ölkələr
    03:03

    ABŞ-nin tarifləri Rusiya neftinin tədarükünə təsir edir

    Digər ölkələr
    02:36
    Video

    ABŞ Venesuela narkokartelinin 11 üzvünü məhv edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:17

    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin altı namizədi ölüb

    Digər ölkələr
    01:45

    Tramp Milli Qvardiyanı Çikaqoya yeritmək niyyətində olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    01:03

    Avropa işləri üzrə nazirlər Aİ-nin daha da genişlənməsini dəstəkləyirlər

    Digər ölkələr
    00:48

    Tramp: ABŞ Hindistan üçün gömrük rüsumlarını azaltmağı planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    00:16

    Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb

    Maliyyə
    23:57

    Rubio və Barro Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti