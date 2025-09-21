В ФРГ выступили за поставки армии систем защиты от дронов

Генеральный инспектор Бундесвера (ВС ФРГ) Карстен Бройер на фоне недавних инцидентов с российскими БПЛА заявил о необходимости скорейшей постановки на вооружение армии новейших систем противодействия беспилотникам.

Как передает Report, об этом военный чиновник сказал агентству DPA.

"Мне ясно одно: в конечном итоге, вероятно, все будет сводиться к тому, что мы будем использовать дроны против дронов", - сказал Бройер. Эффективная защита, по его словам, "возможна только посредством сочетания различных возможностей". Он рассчитывает на прогресс в течение нескольких месяцев.

При этом Бройер указал на график внедрения в Бундесвер так называемых барражирующих боеприпасов. Это беспилотники-камикадзе, оснащенные боеголовками, которые могут быть направлены на цели в больших количествах или самостоятельно искать их с помощью искусственного интеллекта.

"Мы приняли решение о барражирующих боеприпасах в марте, и к концу года войска впервые будут применять их", - пояснил он. Однако, как заметил чиновник, было бы "ошибкой" упускать из виду другие угрозы.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.