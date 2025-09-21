Almaniyanın hərbçisi: Ordu tezliklə dron əleyhinə sistemlərlə təchiz edilməlidir
- 21 sentyabr, 2025
- 23:18
Bundesverin (Almaniya Silahlı Qüvvələrinin) baş müfəttişi Karsten Broyer Rusiya PUA-ları ilə bağlı son insidentlər fonunda orduda ən son əks-dron sistemlərinin qısa zamanda istifadəyə verilməsinin vacibliyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə hərbi məmur DPA agentliyinə bildirib.
"Mənə bir şey aydındır: nəhayət, yəqin bütün bunlar pilotsuz təyyarələrə qarşı pilotsuz təyyarələrdən istifadə etməklə nəticələnəcək", - Broyer deyib. Onun sözlərinə görə, effektiv müdafiə yalnız müxtəlif imkanların birləşməsi ilə mümkündür. Broyer bir neçə ay ərzində irəliləyişin olacağını gözləyir.
O, həmçinin Bundesverə sözdə baraj sursatların tətbiqi cədvəlinə işarə edib. Bunlar çoxlu sayda hədəflərə yönəldilə bilən və ya süni intellektdən istifadə ilə onları müstəqil axtara bilən döyüş başlıqları ilə təchiz edilmiş kamikadze dronlardır.
"Biz döyüş sursatı ilə bağlı qərarı mart ayında qəbul etdik və ilin sonuna qədər qoşunlar onlardan ilk dəfə istifadə edəcəklər", - o deyib. Bununla belə, rəsmi qeyd edib ki, digər təhlükələrə göz yummaq "səhv" olardı.
Sentyabrın 10-a keçən gecə Rusiyanın Ukraynanın qərbinə genişmiqyaslı hücumu zamanı bu ölkənin onlarla pilotsuz təyyarəsi Polşanın hava məkanını pozub. Hərbçilər təhdid edən pilotsuz təyyarələrin vurulduğunu, onların qalıqlarının sərhəd bölgələrində tapıldığını, lakin itkilərin olmadığını bildiriblər.
Polşanın Baş naziri Donald Tuskun sözlərinə görə, sentyabrın 9-dan 10-na keçən gecə ölkənin hava məkanının 19 pozuntusu faktı qeydə alınıb. Hadisədən sonra NATO Polşanın xahişi ilə alyans üzvləri arasında məsləhətləşmələrə başlamaq üçün Şimali Atlantika Müqavilənin 4-cü maddəsini işə salıb.
Daha sonra, sentyabrın 19-da Rusiyanın üç təyyarəsi Estoniya sərhədini pozaraq ölkənin hava məkanında 12 dəqiqə qalıb. Uçuşun Baltik dənizindəki Polşanın "Petrobaltic" neft platforması üzərindən uçduğu bildirilir.