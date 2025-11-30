В ФРГ впервые с 2000 года разрешили ВВС совершать маневры в зоне низкого полета

Истребители в семи федеральных землях Германии вновь получат возможность совершать маневры в зоне низкого полета, которая не использовалась с 2000 года.

Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на ВВС ФРГ.

Реактивным истребителям, как отмечает издание, теперь разрешено летать на высоте до 76 м над землей в течение максимум двух минут. По данным Бундесвера, такого рода зоны для полетов на малой высоте использовались как минимум до 2000 года. Учения должны быть проведены в семи специально отведенных районах ФРГ с четверга.

Эти зоны охватывают регионы в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург - Передняя Померания, Бранденбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Бавария и Баден-Вюртемберг. ВС Германии объяснили необходимость проведения подобных учений изменением ситуации с безопасностью в Европе. В частности, как подчеркивает издание, указывается на требования, предъявляемые к пилотам истребителей, таких как Tornado и Eurofighter, а также на сложное взаимодействие с наземными войсками.

В то же время замечается, что новые зоны низкого полета не предназначены для использования союзниками и применяются исключительно к истребителям. Транспортные и специальные самолеты должны поддерживать минимальную высоту 500 футов (150 м). Ограничения на количество полетов на этой высоте были сняты прошлым летом. По данным ВС Германии, это означает, что "истребители теперь могут тренироваться на малых высотах 500 футов (150 м) без ограничений по времени полета или максимальному годовому налету", резюмирует журнал.