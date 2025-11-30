Almaniyada 25 ildə ilk dəfə HHQ-yə aşağı uçuş zonalarında manevrlərə icazə verilib
- 30 noyabr, 2025
- 02:17
Almaniyanın yeddi federal ərazisində qırıcı təyyarələr yenidən 2000-ci ildən bəri istifadə olunmayan aşağı uçuş zonalarında manevr edə biləcəklər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Der Spiegel" jurnalı Almaniya Hərbi Hava Qüvvələrinə istinadən yazıb.
Nəşr bildirib ki, qırıcı təyyarələrə artıq yerdən 76 metrə qədər yüksəklikdə maksimum iki dəqiqə uçmağa icazə verilir. Bundesverin məlumatına görə, bu cür aşağı uçuş zonaları 2000-ci ilə qədər istifadə olunub. Təlimlərin cümə axşamından etibarən Almaniyanın ayrılmış yeddi ərazisində keçirilməsi planlaşdırılır.
Bu zonalar Şlezviq-Qolşteyn, Meklenburq-Ön Pomeraniya, Brandenburq, Aşağı Saksoniya, Şimali Reyn-Vestfaliya, Hessen, Bavariya və Baden-Vürtemberq federal ərazilərindəki bölgələri əhatə edir. Almaniya Silahlı Qüvvələri bu cür təlimlərə ehtiyacı Avropadakı dəyişən təhlükəsizlik vəziyyətinə istinadən izah edib. Nəşr xüsusən vurğulayıb ki, onlar "Tornado" və "Eurofighter" kimi qırıcı təyyarələrin pilotlarına qoyulan tələbləri, eləcə də quru qüvvələri ilə mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri qeyd edirlər.
Eyni zamanda, qeyd olunur ki, yeni aşağı uçuş zonaları müttəfiqlər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb və yalnız qırıcı təyyarələrə şamil edilir. Nəqliyyat və xüsusi təyyarələrin uçuşu minimum 150 metr hündürlükdə olmalıdır. Bu hündürlükdə uçuşların sayına qoyulan məhdudiyyətlər ötən yay qaldırılıb. Almaniya Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, bu o deməkdir ki, qırıcılar artıq uçuş vaxtına və ya maksimum illik uçuş saatlarına məhdudiyyət qoyulmadan 500 fut (150) metr aşağı hündürlükdə təlim keçə edə bilərlər.