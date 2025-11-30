İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Almaniyada 25 ildə ilk dəfə HHQ-yə aşağı uçuş zonalarında manevrlərə icazə verilib

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 02:17
    Almaniyada 25 ildə ilk dəfə HHQ-yə aşağı uçuş zonalarında manevrlərə icazə verilib

    Almaniyanın yeddi federal ərazisində qırıcı təyyarələr yenidən 2000-ci ildən bəri istifadə olunmayan aşağı uçuş zonalarında manevr edə biləcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Der Spiegel" jurnalı Almaniya Hərbi Hava Qüvvələrinə istinadən yazıb.

    Nəşr bildirib ki, qırıcı təyyarələrə artıq yerdən 76 metrə qədər yüksəklikdə maksimum iki dəqiqə uçmağa icazə verilir. Bundesverin məlumatına görə, bu cür aşağı uçuş zonaları 2000-ci ilə qədər istifadə olunub. Təlimlərin cümə axşamından etibarən Almaniyanın ayrılmış yeddi ərazisində keçirilməsi planlaşdırılır.

    Bu zonalar Şlezviq-Qolşteyn, Meklenburq-Ön Pomeraniya, Brandenburq, Aşağı Saksoniya, Şimali Reyn-Vestfaliya, Hessen, Bavariya və Baden-Vürtemberq federal ərazilərindəki bölgələri əhatə edir. Almaniya Silahlı Qüvvələri bu cür təlimlərə ehtiyacı Avropadakı dəyişən təhlükəsizlik vəziyyətinə istinadən izah edib. Nəşr xüsusən vurğulayıb ki, onlar "Tornado" və "Eurofighter" kimi qırıcı təyyarələrin pilotlarına qoyulan tələbləri, eləcə də quru qüvvələri ilə mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri qeyd edirlər.

    Eyni zamanda, qeyd olunur ki, yeni aşağı uçuş zonaları müttəfiqlər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb və yalnız qırıcı təyyarələrə şamil edilir. Nəqliyyat və xüsusi təyyarələrin uçuşu minimum 150 metr hündürlükdə olmalıdır. Bu hündürlükdə uçuşların sayına qoyulan məhdudiyyətlər ötən yay qaldırılıb. Almaniya Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, bu o deməkdir ki, qırıcılar artıq uçuş vaxtına və ya maksimum illik uçuş saatlarına məhdudiyyət qoyulmadan 500 fut (150) metr aşağı hündürlükdə təlim keçə edə bilərlər.

    Almaniya Qırıcı təyyarələr aşağı uçuş zonaları
    В ФРГ впервые с 2000 года разрешили ВВС совершать маневры в зоне низкого полета

    Son xəbərlər

    02:17

    Almaniyada 25 ildə ilk dəfə HHQ-yə aşağı uçuş zonalarında manevrlərə icazə verilib

    Digər ölkələr
    01:56

    Venesuela XİN ABŞ-nin hava məkanının bağlanması barədə iddialarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    01:28

    KİV: Ukrayna Prezidenti Ofisinə Denis Şmıqal rəhbərlik edə bilər

    Digər ölkələr
    01:06

    Türkiyədə silahlı toqquşma baş verib, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    00:30

    Azərbaycan Mərakeş Kralının himayəsi altında keçirilən beynəlxalq forumda təmsil olunub

    Xarici siyasət
    00:26
    Foto

    Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:20

    KİV: Qvineya-Bisaunun sabiq prezidenti Konqonun paytaxtına köçüb

    Digər ölkələr
    23:50
    Foto

    Azərbaycan və Polşa XİN arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    23:47

    "France Televisions"un əməkdaşları bomba təhlükəsi səbəbindən təxliyə olunublar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti