ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    В ФРГ произошло крупнейшее за последние годы отключение электричества

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 08:08
    В ФРГ произошло крупнейшее за последние годы отключение электричества

    Порядка 25 тыс. домохозяйств остаются без электричества в Берлине после крупнейшего за последние шесть лет отключения электроэнергии.

    Как передает Report, об этом заявил управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек в эфире радиостанции RBB.

    По его словам, в начале отключение затронуло почти 50 тыс. потребителей. С тех пор тысячи домохозяйств были подключены к электросети по объездным маршрутам. Для восстановления электроснабжения оставшихся 25 тыс. домохозяйств, как пояснил Ландек, требуются ремонтные работы.

    "Мы будем работать всю ночь, чтобы подготовить котлованы", - сказал он.

    Работы по прокладке кабеля запланированы на среду. "Мы ожидаем, что электроснабжение будет восстановлено в четверг вечером", - сказал Ландек.

    Причиной отключения электроэнергии стал поджог опор и кабелей. Расследованием занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности. Как сообщала газета Berliner Morgenpost, к произошедшему могут быть причастны противники проектов американской компании Tesla в Берлине. Когда полиция во вторник сообщила о поджоге неизвестными двух опор ЛЭП на юго-востоке города, она уточнила, что считает мотивы злоумышленников политическими. Представитель столичных органов правопорядка Анья Диршке в комментарии изданию дала понять, что следователи рассматривают возможную связь с проектом Tesla.

    отключение электроэнергии ФРГ поджог опоры ЛЭП
    Almaniyada son illərin ən böyük elektrik kəsilməsi baş verib

    Последние новости

    08:46

    В небе над Польшей уничтожают нарушившие воздушное пространство страны объекты

    Другие страны
    08:36

    Протесты в Непале обретают все более ожесточенный характер, погибло более 20 человек

    Другие страны
    08:24

    В Баку по ряду направлений наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:17
    Фото

    В Гяндже восемь человек пострадали в ДТП

    Происшествия
    08:08

    В ФРГ произошло крупнейшее за последние годы отключение электричества

    Другие страны
    07:37

    В России закроются все филиалы "Японского центра"

    В регионе
    07:21

    Дуров заявил, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

    ИКТ
    06:55

    Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий раз

    Другие страны
    06:18

    Польша закрыла аэропорты из-за предполагаемого вторжения российских беспилотников

    Другие страны
    Лента новостей