    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 07:40
    Almaniyada son illərin ən böyük elektrik kəsilməsi baş verib

    Almaniyanın paytaxtında elektrik xəttinin yandırılması səbəbindən ölkədə son altı ildə ən böyük elektrik kəsilməsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "RBB" radiostansiyasının efirində "Stromnetz Berlin" operator şirkətinin icraçı direktoru Erik Landek deyib.

    O qeyd edib ki, fasilənin əvvəlində 50 minə yaxın istehlakçı zərər çəkib. Onların təxminən yarısı müxtəlif yollarla elektrik şəbəkəsinə qoşulub.

    "Elektrik təchizatını tam bərpa etmək üçün təmir işləri tələb olunur. Sonra kabel çəkilişi başlayacaq. Sentyabrın 11-i axşam saatlarında elektrik enerjisinin verilişinin bərpa olunacağına ümid edirəm".

    В ФРГ произошло крупнейшее за последние годы отключение электричества

