В ФРГ при наезде автобуса на пешеходов один человек погиб, 10 пострадали

На юго-западе ФРГ при наезде рейсового автобуса на группу прохожих один человек погиб, 10 получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания SWR.

Согласно информации, днем в городе Вайль-ам-Райн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от границы со Швейцарией автобус столкнулся с несколькими машинами и вылетел на тротуар.

В результате инцидента погибла 34-летняя женщина, трое из 10 пострадавших госпитализированы. Были задействованы два спасательных вертолета.

Пока обстоятельства происшедшего неизвестны, но полиция исходит из того, что речь идет о несчастном случае, а не о теракте.