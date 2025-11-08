Almaniyada avtobus piyadaları vurub, bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 08 noyabr, 2025
- 21:28
Almaniyanın cənub-qərbində avtobusun bir qrup piyadanı vurması nəticəsində bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SWR teleradio şirkəti məlumat yayıb.
Məlumata görə, İsveçrə sərhədi yaxınlığındakı Vayl-am-Reyn (Baden-Vürtemberq federal torpağı) şəhərində gün ərzində avtobus bir neçə avtomobillə toqquşub və səkiyə çırpılıb.
Hadisə nəticəsində 34 yaşlı qadın ölüb, yaralanan 10 nəfərdən üçü xəstəxanaya yerləşdirilib.
Yol-nəqliyyat hadisəsinin səbəbi hələ məlum deyil, polis bunu terror aktı deyil, qəza kimi qiymətləndirir.
