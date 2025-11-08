Almaniyada avtobus piyadaları vurub, bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Almaniyanın cənub-qərbində avtobusun bir qrup piyadanı vurması nəticəsində bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SWR teleradio şirkəti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, İsveçrə sərhədi yaxınlığındakı Vayl-am-Reyn (Baden-Vürtemberq federal torpağı) şəhərində gün ərzində avtobus bir neçə avtomobillə toqquşub və səkiyə çırpılıb.

    Hadisə nəticəsində 34 yaşlı qadın ölüb, yaralanan 10 nəfərdən üçü xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Yol-nəqliyyat hadisəsinin səbəbi hələ məlum deyil, polis bunu terror aktı deyil, qəza kimi qiymətləndirir.

    Almaniya piyada Avtobus
    В ФРГ при наезде автобуса на пешеходов один человек погиб, 10 пострадали

