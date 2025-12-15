WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    UniDestin Təhsil Mərkəzi Yeni ilə özəl bayram endirimləri elan edib

    Elm və təhsil
    • 15 dekabr, 2025
    • 12:36
    UniDestin Təhsil Mərkəzi Yeni ilə özəl bayram endirimləri elan edib

    UniDestin Təhsil Mərkəzi yeni ilin gəlişi münasibətilə ingilis dili və Çin dili kursları üzrə xüsusi bayram endirimlərinə start verdiyini elan edib.

    Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, kampaniya çərçivəsində uşaqlar, yeniyetmələr və böyüklər üçün "General English", "Speaking", "HSK hazırlıq" və Çin dili danışıq proqramları daha münasib qiymətlərlə təklif olunur. Endirimli tariflər yeni ildən başlayacaq dərslərə də şamil edilir.

    Bildirilib ki, kampaniyanın əsas məqsədi yeni ildə daha çox tələbəyə keyfiyyətli dil təhsili imkanları yaratmaq, erkən yaşlardan ingilis və Çin dili bacarıqlarının inkişafını dəstəkləməkdir.

    Kampaniya çərçivəsində 6–10 yaş qrupu üçün "General English" kursu 120 AZN əvəzinə 80, "Speaking" kursu 100 AZN əvəzinə 80, 11–14 yaş qrupu üçün "General English" kursu 150 AZN əvəzinə 120, "Speaking" kursu 100 AZN əvəzinə 80, 15 yaş və yuxarı şəxslər üçün "General English" kursu 200 AZN əvəzinə 160, Çin dili üzrə danışıq kursu 160 AZN əvəzinə 130, HSK hazırlıq proqramı isə 180 AZN əvəzinə 160 AZN-ə təklif olunur.

    UniDestin Təhsil Mərkəzində dərslər səviyyəyə uyğun qruplar üzrə, peşəkar və təcrübəli müəllim heyəti tərəfindən keçirilir. Tədris prosesi danışıq bacarıqlarının inkişafına, düzgün qrammatika və lüğət ehtiyatının formalaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilməklə aparılır.

    Xatırladaq ki, qeydiyyat artıq açıqdır və maraqlanan şəxslər yeni ildən etibarən dərslərə endirimli qiymətlərlə başlaya bilərlər.

    Ətraflı məlumat və qeydiyyat üçün UniDestin Təhsil Mərkəzi ilə əlaqə saxlamaq mümkündür.

    Əlaqə nömrələri: (+994) 55 848 03 09, (+994) 50 836 44 99

    Veb-sayt: www.unidestin.com

    E-poçt: [email protected]

    Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 203, AF Business House, 4-cü mərtəbə

    UniDestin Təhsil Mərkəzi yeni il endirim

    Son xəbərlər

    13:09

    Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaq

    Sosial müdafiə
    13:07

    Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib

    Futbol
    13:05
    Foto

    Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblər

    Daxili siyasət
    13:01
    Foto

    "Multikulturalizmə giriş" fənnini tədris edən müəllimlər üçün treninq təşkil olunub

    Elm və təhsil
    12:55

    Bakıda Yeni il şənliklərinə hazırlıqla bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıb

    Maliyyə
    12:53

    İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:51
    Foto

    Azərbaycanda daha 18 KOB subyekti "Startap" şəhadətnaməsi alıb

    Biznes
    12:49

    Sumqayıtda Uşaq Paralimpiya Oyunları təşkil olunacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti