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    В ФРГ предложили надевать электронные браслеты на экстремистов для упреждения беспорядков

    Глава МВД ФРГ предлагает таким образом отреагировать на массовые протесты, которые сопровождали саммит G20 в Гамбурге

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер предложил использовать электронные браслеты для того, чтобы упреждать массовые беспорядки.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в газетах медиагруппы Funke.

    Таким образом политик предлагает отреагировать на массовые протесты, которые сопровождали саммит G20 в Гамбурге.

    "Зачинщики беспорядков вообще не должны иметь возможность участвовать в демонстрациях", - сказал он.

    "Нужно обязать их регистрировать в полиции с определенной регулярностью или в экстренном случае надевать им электронные браслеты", - заявил министр.

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