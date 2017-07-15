В ФРГ предложили надевать электронные браслеты на экстремистов для упреждения беспорядков

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер предложил использовать электронные браслеты для того, чтобы упреждать массовые беспорядки.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в газетах медиагруппы Funke.
Таким образом политик предлагает отреагировать на массовые протесты, которые сопровождали саммит G20 в Гамбурге.
"Зачинщики беспорядков вообще не должны иметь возможность участвовать в демонстрациях", - сказал он.
"Нужно обязать их регистрировать в полиции с определенной регулярностью или в экстренном случае надевать им электронные браслеты", - заявил министр.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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