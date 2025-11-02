В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону

Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов в стране.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя федерального министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.

"Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи", - заявил представитель ведомства.

По его словам, федеральные власти согласовали запрет на полеты с властями земель и пришли к единому мнению, что "необходимо обеспечить соответствующую защиту временных хранилищ от атак с воздуха".

По информации NDR, запрет на полеты будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.

Как ожидается, запрет начнет действовать с 19 марта 2026 года. Бесполетная зона составит 1,5 километра в диаметре и 600 метров в высоту, пишет издание.