    В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 18:44
    В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону

    Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя федерального министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.

    "Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи", - заявил представитель ведомства.

    По его словам, федеральные власти согласовали запрет на полеты с властями земель и пришли к единому мнению, что "необходимо обеспечить соответствующую защиту временных хранилищ от атак с воздуха".

    По информации NDR, запрет на полеты будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.

    Как ожидается, запрет начнет действовать с 19 марта 2026 года. Бесполетная зона составит 1,5 километра в диаметре и 600 метров в высоту, пишет издание.

    Almaniya nüvə tullantıları anbarları üzərində uçuşa qadağa zonası yaradacaq

    Лента новостей