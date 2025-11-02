İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Almaniya nüvə tullantıları anbarları üzərində uçuşa qadağa zonası yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 19:09
    Almaniya hökuməti hava məkanında aşkarlanan naməlum dronların sayının artması səbəbindən ölkədəki müvəqqəti radioaktiv tullantı saxlama məntəqələri üzərindən uçuşlara qadağa qoymaq niyyətindədir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə NDR teleradioşirkəti nüvə təhlükəsizliyinə məsul olan Federal Ətraf Mühit Nazirliyinin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    "Dron sahəsindəki mövcud texnoloji inkişaflar və bununla əlaqəli potensial olaraq dəyişən təhlükə mənzərəsi hakimiyyət orqanları üçün yeni çətinliklər yaradır", - nazirliyin nümayəndəsi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, federal hakimiyyət orqanları uçuş qadağası ilə bağlı yerli hakimiyyəti orqanları ilə razılığa gəlib və yekdil fikir bundan ibarət olub ki, müvəqqəti saxlama obyektlərinin hava hücumlarından adekvat qorunmasını təmin etmək lazımdır.

    NDR-in məlumatına görə, Almaniyadakı mərkəzi müvəqqəti radioaktiv tullantı saxlama müəssisələri, xüsusən də Almaniyanın şimal-şərqindəki Lubmin, eləcə də ölkənin qərbindəki Qorleben və Ahaus üzərində uçuş qadağası tətbiq olunacaq.

    Qadağanın 2026-cı il martın 19-da qüvvəyə minməsi gözlənilir. Nəşr yazır ki, uçuşa qadağan olunmuş zonanın diametri 1,5 kilometr, hündürlüyü isə 600 metr olacaq.

    Almaniya tullantı hökumət
    В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону

