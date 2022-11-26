В Финляндии в декабре подготовят законопроект о вступлении страны в НАТО

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО будет готов уже в декабре.

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО будет готов уже в декабре.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

"Правительство готово представить законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже в декабре", - сказал он в субботу, выступая на заседании Совета партии "Зеленых".

По его словам, "закон может быть готов еще до того, как Турция и Венгрия ратифицируют вступление Финляндии в НАТО".

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.