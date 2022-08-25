В Финляндии судят журналистов за раскрытие секретных военных данных

Трое журналистов из Финляндии предстали перед судом в четверг по обвинениям в публикации секретных материалов Минобороны в статье для газеты Helsingin Sanomat.

Трое журналистов из Финляндии предстали перед судом в четверг по обвинениям в публикации секретных материалов Минобороны в статье для газеты Helsingin Sanomat.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Журналисты в статье, датированной 16 декабря 2017 года, описывали деятельность финского исследовательского центра разведки, где указали в частности приблизительное местонахождение и задачи разведывательного подразделения.

Если журналистов признают виновными, то им грозит более четырех лет лишения свободы.