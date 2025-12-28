В Финляндии из-за бури более 160 тыс. домохозяйств остались без электричества
- 28 декабря, 2025
- 16:42
Более 160 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снежной бури в Финляндии.
Как передает Report со ссылкой на газету Sweden Herald, также два самолета с более чем 150 людьми на борту снесло со взлетно-посадочной полосы.
"По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб", - говорится в материале.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Все авиасообщение с Киттиля, Рованиеми и Ивало было приостановлено.
Зимний шторм, получивший в Финляндии имя Ханнес и скорость которого вдоль западного побережья достигает 25 м/с, оставил тысячи домохозяйств без электричества. По данным Ассоциации энергетической промышленности, пострадали значительные районы западной Финляндии.