В Финляндии из-за бури более 160 тыс. домохозяйств остались без электричества

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 16:42
    Более 160 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снежной бури в Финляндии.

    Как передает Report со ссылкой на газету Sweden Herald, также два самолета с более чем 150 людьми на борту снесло со взлетно-посадочной полосы.

    "По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб", - говорится в материале.

    Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Все авиасообщение с Киттиля, Рованиеми и Ивало было приостановлено.

    Зимний шторм, получивший в Финляндии имя Ханнес и скорость которого вдоль западного побережья достигает 25 м/с, оставил тысячи домохозяйств без электричества. По данным Ассоциации энергетической промышленности, пострадали значительные районы западной Финляндии.

