    В Финляндии два человека погибли при взрыве фургона во дворе отеля

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 02:59
    В Финляндии два человека погибли при взрыве фургона во дворе отеля

    В области Северное Саво на востоке Финляндии произошел взрыв фургона во дворе одного из отелей, в результате чего погибли два человека.

    Как передает Report со ссылкой на Yle, об этом сообщил старший сержант полицейского управления Восточной Финляндии Тони Рейникайнен.

    По его словам, пока нет точной информации о погибших, однако их не более двух. Он добавил, что на данный момент невозможно подтвердить или исключить версию о совершении преступления.

    По данным Yle, фургон принадлежал рабочим, которые проживали в отеле. После инцидента персонал и гости были эвакуированы.

    Финляндия погибшие взрыв
    Finlandiyada mikroavtobusun partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb

