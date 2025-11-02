В Финляндии два человека погибли при взрыве фургона во дворе отеля

В области Северное Саво на востоке Финляндии произошел взрыв фургона во дворе одного из отелей, в результате чего погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на Yle, об этом сообщил старший сержант полицейского управления Восточной Финляндии Тони Рейникайнен.

По его словам, пока нет точной информации о погибших, однако их не более двух. Он добавил, что на данный момент невозможно подтвердить или исключить версию о совершении преступления.

По данным Yle, фургон принадлежал рабочим, которые проживали в отеле. После инцидента персонал и гости были эвакуированы.