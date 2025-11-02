İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Finlandiyada mikroavtobusun partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 03:21
    Finlandiyada mikroavtobusun partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Finlandiyanın şərqindəki Şimal Savo bölgəsində mikroavtobusun hotelin həyətində partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb.

    "Report" "Yle" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şərqi Finlandiya Polis Departamentinin baş serjantı Toni Reynikaynen məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, ölənlərin sayı ilə bağlı hələlik dəqiq məlumat yoxdur, lakin iki nəfərdən çox deyil. O əlavə edib ki, hazırda hadisənin cinayət olmasını təsdiq və ya inkar etmək mümkün deyil.

    "Yle"nin məlumatına görə, furqon oteldə qalan işçilərə məxsus olub. Hadisədən sonra işçilər və qonaqlar təxliyə edilib.

    Finlandiya hotel partlayış
    В Финляндии два человека погибли при взрыве фургона во дворе отеля

    Son xəbərlər

    03:56

    Heqset: ABŞ-Çin münasibətləri heç vaxt indiki kimi yaxşı olmayıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Finlandiyada mikroavtobusun partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:32

    Son bir gündə Kamçatkada dörd yeraltı təkan qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    02:11

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp Si Cinpinlə görüşünün sülhün təmin olunmasına kömək edəcəyi bəyan edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Antalyada yol qəzasında 10 turist yaralanıb

    Digər ölkələr
    00:39

    Luvr soyğunçuluğu işi üzrə həbs edilən 5 nəfərdən ikisinə qarşı ittiham irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    00:38

    İranda maye qaz balonlarının satışı sexində güclü yanğın olub

    Region
    00:02
    Foto

    Daş Salnamə Muzeyində "Suyun sirri" pantomim tamaşası təqdim olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti