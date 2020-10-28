В Филадельфии толпа устроила погромы во время протестов

Около тысячи человек принимают участие в грабежах во время протестов в Филадельфии

Около тысячи человек принимают участие в грабежах во время протестов в Филадельфии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная полиция.

"Огромная толпа из примерно тысячи человек грабит предприятия в районах Кастор и Араминго, избегайте этих районов", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Ранее издание Newsweek сообщило, что протесты вспыхнули в Филадельфии вечером в понедельник после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего офицеры несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.

Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента, и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.

Напомним, 3 ноября в США состоятся всеобщие выборы.