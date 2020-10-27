В Филадельфии 12 полицейских госпитализированы после столкновений

В ходе протестов были задержаны более 30 человек

По меньшей мере 12 сотрудников правоохранительных органов госпитализированы в результате столкновений, начавшихся после того, как полиция накануне застрелила чернокожего молодого человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил журнал Newsweek.

Как отмечает издание, инцидент со стрельбой произошел в понедельник. 27-летний Уолтер Уоллис, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону полицейских, которые неоднократно призывали его бросить оружие. Рядом с Уоллисом находилась его мать, которая также пыталась успокоить молодого человека. После этого полицейские несколько раз выстрелили в него. В ответ на стрельбу на улицах Филадельфии начались беспорядки с применением насилия.

Мэр города Филадельфия Джим Кенни выразил соболезнования семье и друзьям Уолтера Уоллиса.

Семья погибшего сообщила, что он страдал от психических расстройств и постоянно принимал лекарственные препараты.

Как информировал местный телеканал WPVI-TV, в ходе протестов были задержаны более 30 человек.