    В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

    • 12 ноября, 2025
    • 23:48
    В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

    Перед зданием администрации города Филадельфия в американском штате Пенсильвания поднят государственный флаг Азербайджана.

    Как сообщает американское бюро Report, акция была реализована по инициативе посольства Азербайджана в США.

    Напомним, что указом президента Ильхама Алиева 2025 год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета".

