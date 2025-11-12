В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

Перед зданием администрации города Филадельфия в американском штате Пенсильвания поднят государственный флаг Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, акция была реализована по инициативе посольства Азербайджана в США.

Напомним, что указом президента Ильхама Алиева 2025 год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета".