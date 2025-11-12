В Филадельфии поднят флаг Азербайджана
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 23:48
Перед зданием администрации города Филадельфия в американском штате Пенсильвания поднят государственный флаг Азербайджана.
Как сообщает американское бюро Report, акция была реализована по инициативе посольства Азербайджана в США.
Напомним, что указом президента Ильхама Алиева 2025 год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета".
Последние новости
23:48
В Филадельфии поднят флаг АзербайджанаДругие страны
23:41
Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в АнкареВ регионе
23:33
Франция приостанавливает непопулярную пенсионную реформуДругие страны
23:19
Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоровДругие страны
23:05
Минэнерго США оставило неизменным прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 годЭнергетика
22:57
Польша подала заявку в ЕК на полное освобождение от миграционного пактаДругие страны
22:41
Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета турецких ВВС доставлен в ТурциюВ регионе
22:36
Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактомДругие
22:20