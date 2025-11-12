İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 23:26
    Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    ABŞ-nin Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, layihə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin təşəbbüsü ilə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində həyata keçirilib.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, 2025-ci il Azərbaycanda "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan edilib.

    Filadelfiya “Azərbaycan Bayrağı” şəhər meriyası
    app.type.
    В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

    Son xəbərlər

    23:53

    Pakistan Baş naziri Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    23:41

    Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Estoniya təmsilçisinə məğlub olub

    Komanda
    23:37

    ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın 2026-cı il üzrə neft hasilatı proqnozunu əvvəlki səviyyədə saxlayıb

    Energetika
    23:33

    Hakan Fidan Ankarada Rüstəm Umerovla görüşüb

    Region
    23:26
    Video

    Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    Digər ölkələr
    23:23

    Polşa miqrasiya paktından azad olmaq üçün Avropa Komissiyasına rəsmi müraciət edib

    Digər ölkələr
    23:07

    Hindistan Yeni Dehlidəki partlayışı terror aktı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    22:52

    BAEA Tehranın yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını açıqlayıb

    Region
    22:37

    Gürcüstanda qəzaya uğrayan hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyəyə gətirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti