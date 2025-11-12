Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan bayrağı ucaldılıb
- 12 noyabr, 2025
- 23:26
ABŞ-nin Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılıb.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, layihə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin təşəbbüsü ilə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində həyata keçirilib.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, 2025-ci il Azərbaycanda "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan edilib.
