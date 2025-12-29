"Kəpəz" qış fasiləsində 2 yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 29 dekabr, 2025
- 19:02
"Kəpəz"in qış hazırlıq planı bəlli olub.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, komanda yanvarın 3-də Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
Hazırlıq prosesi qış fasiləsi başa çatana kimi davam edəcək. Bu müddət ərzində "sarı-göylər" 2 yoxlama oyununa çıxacaq.
Gəncə kollektivi yanvarın 10-da səfərdə "Qəbələ" ilə 1 həftə sonra isə Yevlaxda "Karvan-Yevlax"la qarşılaşacaq.
