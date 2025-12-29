İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Kəpəz" qış fasiləsində 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 19:02
    Kəpəz qış fasiləsində 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    "Kəpəz"in qış hazırlıq planı bəlli olub.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, komanda yanvarın 3-də Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

    Hazırlıq prosesi qış fasiləsi başa çatana kimi davam edəcək. Bu müddət ərzində "sarı-göylər" 2 yoxlama oyununa çıxacaq.

    Gəncə kollektivi yanvarın 10-da səfərdə "Qəbələ" ilə 1 həftə sonra isə Yevlaxda "Karvan-Yevlax"la qarşılaşacaq.

    "Kəpəz" klubu Futbol Qış Təlim-məşq toplanışı Gəncə

    Son xəbərlər

    19:31

    İranda təbii fəlakət səkkiz nəfərin həyatına son qoyub

    Region
    19:17

    Zelenski: Ukraynalıların 85 faizi ordunun Donbasdan çıxmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    19:16

    Dünya Bankı ilk dəfə Azərbaycanı "B-Ready" hesabatı üzrə qiymətləndirib

    Maliyyə
    19:09

    BMT Baş katibi dünya liderlərini insanları və planetin gələcəyini prioritet seçməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:02

    "Kəpəz" qış fasiləsində 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    18:52

    Türkiyə Superliqası təmsilçisi yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    18:52

    Kiyev və Vaşinqton sülh nizamlanması çərçivəsində növbəti addımları müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:46

    Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    18:40

    HƏMAS Məhəmməd Sinvarın və Əbu Ubeydənin ölümünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti