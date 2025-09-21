В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с Польшей
21 сентября, 2025
- 00:41
Договоренность Польши и Китая в области торговли вызвала серьезную тревогу в Европейском союзе (ЕС).
Как передает Report, об этом сообщил портал Sohu.
Отмечается, что соглашение между двумя странами обеспечило Пекину важный транспортный маршрут, а Варшаве – значительную промышленную поддержку.
По данным портала, в ЕС выражают опасения, что Польша отступила от общих норм и получила "привилегированное положение".
