В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с Польшей

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 00:41
    Договоренность Польши и Китая в области торговли вызвала серьезную тревогу в Европейском союзе (ЕС).

    Как передает Report, об этом сообщил портал Sohu.

    Отмечается, что соглашение между двумя странами обеспечило Пекину важный транспортный маршрут, а Варшаве – значительную промышленную поддержку.

    По данным портала, в ЕС выражают опасения, что Польша отступила от общих норм и получила "привилегированное положение".

