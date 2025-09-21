Avropa İttifaqı Çinin Polşa ilə razılaşmasından narahatdır
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 02:00
Polşa ilə Çin arasında ticarət sazişi Avropa İttifaqında ciddi narahatlıq yaradıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sohu" portalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında bağlanan saziş Pekinə mühüm nəqliyyat marşrutu, Varşavaya isə əhəmiyyətli sənaye dəstəyi verib.
Portalın məlumatına görə, Aİ Polşanın ümumi normalardan kənara çıxması və "imtiyazlı mövqe" alması ilə bağlı narahatlığını ifadə edir.
