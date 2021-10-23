В Евросоюзе призвали Сирию отменить смертную казнь

Евросоюз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал Дамаск полностью отказаться от этой практики.

Евросоюз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал Дамаск полностью отказаться от этой практики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Евросоюз продолжает работать над упразднением смертной казни в мире, призывает Сирию присоединиться к общемировой тенденции отмены этой меры наказания", - говорится в письменном заявлении представителя ЕС.

"Евросоюз продолжает работать над упразднением смертной казни в мире, призывает Сирию присоединиться к общемировой тенденции отмены этой меры наказания", - говорится в письменном заявлении представителя ЕС.