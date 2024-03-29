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В Европе усиливают безопасность на фоне приближения роста угрозы террора

В Европе усиливают безопасность на фоне приближения роста угрозы террора Страны Европы увеличили меры безопасности из-за приближения Летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции, и роста террористической активности.
Другие страны
29 марта 2024 г. 03:47
В Европе усиливают безопасность на фоне приближения роста угрозы террора

Страны Европы увеличили меры безопасности из-за приближения Летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции, и роста террористической активности.

Как передает Report, об этом сообщает газета Известия со ссылкой на МВД стран Европы.

В МОК, а также Европейском парламенте заявили, что обеспечение безопасности проведения игр будет возложено на французские спецслужбы. Глава МВД Пятой республики Жеральд Дарманен утверждает, что ежемесячно в стране пресекаются попытки устроить теракты. Однако опасения высказываются и в соседних с Францией странах.

"В нашей стране наблюдается повышенная бдительность всех спецслужб и служб безопасности. Кроме того, после октябрьского теракта в Брюсселе на улицах увеличилось (видимое и невидимое) присутствие нашей полиции", - заявили в Национальном кризисном центре Бельгии.

Аналогично высокие меры безопасности введены в действие также в Швеции и Испании.

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