В Европе усиливают безопасность на фоне приближения роста угрозы террора

Страны Европы увеличили меры безопасности из-за приближения Летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции, и роста террористической активности.

Страны Европы увеличили меры безопасности из-за приближения Летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции, и роста террористической активности.

Как передает Report , об этом сообщает газета Известия со ссылкой на МВД стран Европы.

В МОК, а также Европейском парламенте заявили, что обеспечение безопасности проведения игр будет возложено на французские спецслужбы. Глава МВД Пятой республики Жеральд Дарманен утверждает, что ежемесячно в стране пресекаются попытки устроить теракты. Однако опасения высказываются и в соседних с Францией странах.

"В нашей стране наблюдается повышенная бдительность всех спецслужб и служб безопасности. Кроме того, после октябрьского теракта в Брюсселе на улицах увеличилось (видимое и невидимое) присутствие нашей полиции", - заявили в Национальном кризисном центре Бельгии.

Аналогично высокие меры безопасности введены в действие также в Швеции и Испании.