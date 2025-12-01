В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континенте
- 01 декабря, 2025
- 00:47
Европейские официальные лица пытаются убедить США не сокращать численность американских войск в Европе, поскольку проведенные в ноябре военные учения в Румынии показали зависимость европейцев от США.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Вашингтон, в свою очередь, пытается успокоить своих союзников, заверяя, что не оставит их в стороне.
Европейские страны, пишет агентство, работают над укреплением своего оборонного потенциала, но по-прежнему сталкиваются с проблемами в логистике и стратегических средствах обеспечения.
Румынские и европейские официальные лица, которые присутствовали на военных учениях, выразили обеспокоенность тем, сколько времени потребуется союзникам по НАТО, чтобы добраться до фронта.
"По их словам, из-за ограничений транспортной инфраструктуры это может занять несколько недель, и сухопутным войскам Румынии придется отражать нападение практически в одиночку, пока не прибудут подкрепления", - пишет Bloomberg.