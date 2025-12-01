Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континенте

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 00:47
    Европейские официальные лица пытаются убедить США не сокращать численность американских войск в Европе, поскольку проведенные в ноябре военные учения в Румынии показали зависимость европейцев от США.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

    Вашингтон, в свою очередь, пытается успокоить своих союзников, заверяя, что не оставит их в стороне.

    Европейские страны, пишет агентство, работают над укреплением своего оборонного потенциала, но по-прежнему сталкиваются с проблемами в логистике и стратегических средствах обеспечения.

    Румынские и европейские официальные лица, которые присутствовали на военных учениях, выразили обеспокоенность тем, сколько времени потребуется союзникам по НАТО, чтобы добраться до фронта.

    "По их словам, из-за ограничений транспортной инфраструктуры это может занять несколько недель, и сухопутным войскам Румынии придется отражать нападение практически в одиночку, пока не прибудут подкрепления", - пишет Bloomberg.

    Avropa ABŞ-ni qitədəki qoşunlarının sayını azaltmamağa razı salmağa çalışır
    Лента новостей