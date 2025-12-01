İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Avropa ABŞ-ni qitədəki qoşunlarının sayını azaltmamağa razı salmağa çalışır

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 00:58
    Avropa rəsmiləri ABŞ-ı Avropadakı amerika qoşunlarının sayını azaltmamağa razı salmağa çalışırlar, çünki noyabr ayında Rumıniyada keçirilən hərbi təlimlər avropalıların ABŞ-dən asılılığını göstərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" Avropa rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    Vaşinqton isə öz müttəfiqlərini sakitləşdirməyə çalışaraq onları kənarda qoymayacağını vəd edir.

    Agentliyin yazdığına görə, Avropa ölkələri müdafiə potensiallarını gücləndirmək üzərində işləsələr də, hələ də logistika və strateji təminat vasitələri ilə bağlı problemlərlə üzləşirlər.

    Təlimlərdə iştirak edən rumın və avropalı rəsmilər NATO müttəfiqlərinin cəbhəyə çatması üçün nə qədər vaxt lazım olacağı ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər.

    "Onların sözlərinə görə, nəqliyyat infrastrukturundakı məhdudiyyətlər səbəbindən bu, bir neçə həftə çəkə bilər və Rumıniyanın quru qoşunları yardım gələnə qədər demək olar ki, təkbaşına hücumu dəf etməli olacaq", – "Bloomberg" qeyd edib.

    NATO Avropa ABŞ
