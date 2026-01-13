В Европе из-за непогоды несколько аэропортов приостановили работу

В результате непогоды в Вене (Австрия) и Праге (Чехия) временно приостановили свою работу международные аэропорты.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что ограничения были введены из-за гололедицы, и по этой причине рейсы перенаправляются в другие аэропорты.