В Европе из-за непогоды несколько аэропортов приостановили работу
Другие страны
- 13 января, 2026
- 12:36
В результате непогоды в Вене (Австрия) и Праге (Чехия) временно приостановили свою работу международные аэропорты.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что ограничения были введены из-за гололедицы, и по этой причине рейсы перенаправляются в другие аэропорты.
