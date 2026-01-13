Avropada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bir neçə hava limanı işini dayandırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 12:44
    Vyana (Avstriya) və Praqada (Çexiya) əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar beynəlxalq hava limanlarının işi müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, məhdudiyyətlər yolların buz bağlaması səbəbindən tətbiq edilib və reyslər digər hava limanlarına yönləndirilir.

    Avropa hava limanı Əlverişsiz hava şəraiti
