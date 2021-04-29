В этом году суды Германии вынесли решения о депортации 176 граждан Азербайджана

За первые три месяца текущего года в Федеральное управление поступило 48 заявлений на получение статуса беженца от граждан Азербайджана

В январе-марте 2021 года судами Германии были отклонены ходатайства 176 граждан Азербайджана, просивших убежища в этой стране.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report заявили в Федеральном управлении Германии по миграции и делам беженцев.

В сообщении говорится, что за первые три месяца текущего года в Федеральное управление поступило 48 заявлений на получение статуса беженца от граждан Азербайджана. За тот же период было принято решение о 288 ходатайствах о предоставлении убежища. Суды Федерального управления оставили в силе решения в отношении 176 граждан Азербайджана и вынесли постановления об их депортации. Другие лица получили статус беженцев и защиту в соответствии с Женевской конвенцией о беженцах.

Всего за первые три месяца этого года в федеральную администрацию за статусом беженца обратились 25 604 человека. Больше всего обращений поступило от граждан Сирии, Афганистана и Ирака.