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В Эстонии выявили рост концентрации коронавируса в сточных водах

В Эстонии выявили рост концентрации коронавируса в сточных водах Концентрация коронавируса в сточных водах Эстонии резко выросла, что свидетельствует об увеличении масштабов распространения вируса в республике.
Другие страны
6 февраля 2021 г. 04:18
В Эстонии выявили рост концентрации коронавируса в сточных водах

Концентрация коронавируса в сточных водах Эстонии резко выросла, что свидетельствует об увеличении масштабов распространения вируса в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты мониторинга сточных вод, который проводится под руководством Тартуского университета.

"Можно сказать, что наши пробы до сих пор не указывали на столь высокое содержание вируса, - сказал агентству BNS профессор Тартуского университета Танель Тенсон. - Из этого можно вывести, что за неделю много новых случаев (заболевания) добавилось практически по всей Эстонии".

Пробы сточных вод берут в Эстонии каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением более 10 тыс. человек. Позднее их анализируют в лабораториях Института технологии Тартуского университета на наличие коронавируса.

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