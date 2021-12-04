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В Эстонии представили план перевода образования на государственный язык

В Эстонии представили план перевода образования на государственный язык Министерство образования и науки Эстонии представило план полного перевода школьного образования к 2035 году на эстонский язык.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 02:48
В Эстонии представили план перевода образования на государственный язык

Министерство образования и науки Эстонии представило план полного перевода школьного образования к 2035 году на эстонский язык.

Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.

"Третья стратегическая цель плана развития эстонского языка - перейти к 2035 году на образование на эстонском языке, т. е. обучение в школах и детских садах, финансируемых государством и местными самоуправлениями, должно вестись на эстонском языке", - указано в документе.

Глава ведомства добавила Лийна Керсна, план пока не согласован правящей коалицией Эстонии.

В июне премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что полный переход школьного образования на эстонский язык состоится не позднее 2035 года.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

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