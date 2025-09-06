В Эстонии построит третью подводную электролинию в Финляндию стоимостью более 1 млрд евро

В Эстонии начинают проектирование Estlink 3 – третьей электролинии, которая соединит эстонскую энергосистему с финской по дну Финского залива и будет дополнением к уже функционирующим Estlink 1 и 2.

Как передает Report со ссылкой на ERR, об этом объявили в Министерстве экономики.

Согласно информации, на этой неделе в Эстонии начали проектирование для будущего строительства третьей электролинии из Эстонии в Финляндию – Estlink 3.

Для начала нужно будет усилить электросеть вокруг Таллинна, что требует строительства дополнительных элементов инфраструктуры в столичном регионе Харьюмаа, отметили в ведомстве. Также необходимо строить инфраструктуру в районе прибрежного села Аулепа, где Estlink 3 будет выходить на сушу и соединяться с энергосетью Эстонии.

"Мы планируем соединение, которое сможет обеспечить передачу в соответствии с мощностью Estlink 3 и сделает возможным дополнительное развитие электросети на западе Эстонии в будущем", – отметила проектный менеджер энергетического оператора Elering Бренда Пент.

Отмечается, что этап проектирования может занять около двух лет. Строительство Estlink 3 планируют завершить к 2035 году, ориентировочная стоимость составит более 1 млрд евро, из которых Эстония внесет 600 млн, а 50% проекта профинансируют средствами ЕС.

Существующие электролинии под Финским заливом, Estlink 1 и Estlink 2, в совокупности имеют мощность около 1000 МВт. Новая линия мощностью 700 МВт будет мощнее старых.

Также в Балтийском море планируют проложить новый кабель связи с привлечением средств ЕС.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.