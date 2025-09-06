Estoniya Finlandiyaya üçüncü sualtı elektrik xətti çəkəcək
- 06 sentyabr, 2025
- 21:18
Estoniya özünün elektrik şəbəkəsini Fin körfəzinin dibi boyunca Finlandiya ilə birləşdirəcək, artıq fəaliyyət göstərən "Estlink 1" və "Estlink 2"yə əlavə olacaq üçüncü elektrik xətti olan 3-cü layihələndirməyə başlayır.
"Report" ERR-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu həftə Estoniya ərazisindən Finlandiyaya üçüncü elektrik xəttinin – "Estlink 3"ün gələcək tikintisi üçün layihələndirməyə başlayıb.
Əvvəlcə, Tallin ətrafında elektrik şəbəkəsini gücləndirmək lazım gələcək, bu isə paytaxtın Xaryumaa bölgəsində əlavə infrastruktur elementlərinin tikintisini tələb edir. Həmçinin "Estlink 3"ün sahilə çıxacağı və Estoniya elektrik şəbəkəsinə qoşulacağı Aulepa sahil kəndi ərazisində də infrastruktur qurmaq lazımdır.
"Biz "Estlink 3"ün gücünə uyğun ötürməni təmin edə biləcək və gələcəkdə Estoniyanın qərbində elektrik şəbəkəsinin əlavə inkişafını mümkün edəcək əlaqəni planlaşdırırıq", - "Elering" enerji operatorunun layihə meneceri Brenda Pent deyib.