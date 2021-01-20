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В Эстонии обнаружили "британский" штамм коронавируса

В Эстонии обнаружили "британский" штамм коронавируса Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса, выявленный первоначально в Великобритании, обнаружили впервые в Эстонии.
Другие страны
20 января 2021 г. 18:59
В Эстонии обнаружили британский штамм коронавируса

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса, выявленный первоначально в Великобритании, обнаружили впервые в Эстонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду заместитель гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Как она отметила на пресс-конференции, в общей сложности три положительных теста показали наличие распространенного в Великобритании штамма вируса с повышенной заразностью.

"Важно иметь в виду, что это завезенные из Англии случаи, эти люди были обязаны оставаться в карантине", - отметила Хярма.

Отметим, что в Эстонии из-за границы завозится 2-3% случаев коронавируса, добавила также Мари-Анне Хярма. На прошлой неделе было выявлено 111 таких случаев.

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