В Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм-2017"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Масштабные международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых примут участие почти 9 тыс. военнослужащих, начинаются сегодня в Эстонии. Как сообщает Report, об этом заявили в Главном штабе Сил обороны республики.

"Около 2,3 тыс. зарубежных военнослужащих из 13 стран примут участие в масштабных учениях НАТО Kevadtorm-2017 ("Весенний шторм-2017") вместе с эстонскими военными. Всего в учениях, которые пройдут с 8 по 26 мая, будут задействованы почти 9 тыс. военных", - говорится в сообщении.

Маневры пройдут в северо-восточной Эстонии недалеко от границы с Россией.

В учениях примут участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона. Германия пришлет на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву. В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.