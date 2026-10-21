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    В ЕС заявили о желании обсудить результаты переговоров Уиткоффа с Путиным

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 15:34
    В ЕС заявили о желании обсудить результаты переговоров Уиткоффа с Путиным

    Евросоюз ожидает, что после встречи представителя США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждены ее итоги и перспективы перехода к переговорам с участием Украины и России.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

    "Поскольку была анонсирована встреча представителей США с президентом Путиным в Санкт-Петербурге, главная цель - выяснить, существуют ли предпосылки для перехода к трехсторонним или даже многосторонним переговорам с участием Украины и России за одним столом", - сказала она.

    По словам Пиньо, Евросоюз ожидает, что после возвращения американской делегации из России состоится обсуждение результатов встречи.

    Стив Уиткофф Владимир Путин Паула Пиньо Российско-американские отношения Российско-украинский конфликт
    EU wishes to mull results of Witkoff's talks with Putin
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