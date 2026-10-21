В ЕС заявили о желании обсудить результаты переговоров Уиткоффа с Путиным

Евросоюз ожидает, что после встречи представителя США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждены ее итоги и перспективы перехода к переговорам с участием Украины и России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

"Поскольку была анонсирована встреча представителей США с президентом Путиным в Санкт-Петербурге, главная цель - выяснить, существуют ли предпосылки для перехода к трехсторонним или даже многосторонним переговорам с участием Украины и России за одним столом", - сказала она.

По словам Пиньо, Евросоюз ожидает, что после возвращения американской делегации из России состоится обсуждение результатов встречи.