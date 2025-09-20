В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 23:05
Евросоюз не видит в настоящее время признаков "масштабной или серьезной атаки" на европейские воздушные гавани.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
По его данным, причины инцидента все еще не установлены, продолжается расследование.
Ранее аэропорт Брюсселя сообщил, что вечером 19 сентября произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая брюссельский.
Последние новости
00:08
Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"Другие
23:44
СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге ЛиванаДругие
23:28
СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузкиИКТ
23:15
Фото
Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мираИндивидуальные
23:05
В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортовДругие страны
22:50
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛФутбол
22:47
Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-ЙоркеДругие страны
22:39
Фото
В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных рекахИнфраструктура
22:32