    В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 23:05
    В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов

    Евросоюз не видит в настоящее время признаков "масштабной или серьезной атаки" на европейские воздушные гавани.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По его данным, причины инцидента все еще не установлены, продолжается расследование.

    Ранее аэропорт Брюсселя сообщил, что вечером 19 сентября произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая брюссельский.

    Лента новостей