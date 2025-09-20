Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 21:29
    Брюссельский аэропорт отменит половину рейсов из-за кибератаки

    Половина рейсов из брюссельского международного аэропорта "Завентем" отменена в предстоящее воскресенье после кибератаки на внешнего поставщика услуг, связанных с системой регистрации и посадки на борт.

    Как передает Report, об этом сообщают СМИ Бельгии со ссылкой на администрацию аэропорта.

    Согласно информации, возникшие в связи с кибератакой технические проблемы продлятся до утра понедельника. Отмечается также, что в субботу другие крупные европейские аэропорты, в частности в Берлине и Лондоне, столкнулись с "киберсбоями", которые повлияли на работу систем регистрации и сдачи багажа и привели к задержкам.

    Брюссельский аэропорт объявил в субботу вечером в коммюнике, что обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить половину рейсов, вылетающих 21 сентября, чтобы избежать чрезмерно длинных очередей и срывов расписания.

    Брюссель аэропорт кибератака отмена рейсов

