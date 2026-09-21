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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В ЕС предварительно договорились о продлении санкций против российских бизнесменов

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 19:14
    В ЕС предварительно договорились о продлении санкций против российских бизнесменов

    Постпреды стран Европейского союза достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физических и юридических лиц сроком на три года, при этом договорились исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили европейские дипломаты.

    По их словам, решение об исключении Усманова и Фридмана вступит в силу, если в ближайшие несколько часов ни одно из государств ЕС не выступит против него.

    Договоренность была достигнута в рамках пакетного соглашения о продлении санкций против тысяч российских физических и юридических лиц. Трехлетний срок значительно превышает обычные периоды продления санкций в шесть или 12 месяцев.

    ЕС ввел санкции против Усманова и Фридмана в 2022 году.

    Санкции против РФ Алишер Усманов Михаил Фридман Европейский союз (ЕС)
    Aİ-də rusiyalı biznesmenlərə qarşı sanksiyaların uzadılması razılaşdırılır
    EU ambassadors agree to extend Russia sanctions, exclude Usmanov and Fridman

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