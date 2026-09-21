В ЕС предварительно договорились о продлении санкций против российских бизнесменов

Постпреды стран Европейского союза достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физических и юридических лиц сроком на три года, при этом договорились исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили европейские дипломаты.

По их словам, решение об исключении Усманова и Фридмана вступит в силу, если в ближайшие несколько часов ни одно из государств ЕС не выступит против него.

Договоренность была достигнута в рамках пакетного соглашения о продлении санкций против тысяч российских физических и юридических лиц. Трехлетний срок значительно превышает обычные периоды продления санкций в шесть или 12 месяцев.

ЕС ввел санкции против Усманова и Фридмана в 2022 году.