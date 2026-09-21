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    Aİ-də rusiyalı biznesmenlərə qarşı sanksiyaların uzadılması razılaşdırılır

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 19:27
    Aİ-də rusiyalı biznesmenlərə qarşı sanksiyaların uzadılması razılaşdırılır

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin daimi nümayəndələri bir neçə min rusiyalı fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiyaların üç il müddətinə uzadılması barədə ilkin razılığa gəliblər, eyni zamanda sahibkarlar Əlişir Usmanov və Mixail Fridmanın sanksiya siyahılarından çıxarılması barədə razılaşıblar.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə avropalı diplomatlar bildiriblər.

    Onların sözlərinə görə, əgər yaxın bir neçə saat ərzində Aİ dövlətlərindən heç biri buna qarşı çıxmazsa, Usmanov və Fridmanın çıxarılması barədə qərar qüvvəyə minəcək.

    Razılaşma minlərlə rusiyalı fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiyaların uzadılması barədə paket razılaşması çərçivəsində əldə olunub. Üç illik müddət altı və ya 12 aylıq adi sanksiya uzadılması dövrlərini xeyli üstələyir.

    Aİ Usmanov və Fridmana qarşı sanksiyaları 2022-ci ildə tətbiq edib.

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar Avropa İttifaqı (Aİ)
    В ЕС предварительно договорились о продлении санкций против российских бизнесменов
    EU ambassadors agree to extend Russia sanctions, exclude Usmanov and Fridman

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