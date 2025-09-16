В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров
- 16 сентября, 2025
- 07:27
Европейская прокуратура сообщила об изъятии 2435 морских контейнеров в порту Пирея.
Как передает Report со ссылкой на Politico, операция стала крупнейшей по числу конфискованных контейнеров в истории Евросоюза.
"Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея", - пишет издание.
В основном в контейнерах находились электровелосипеды, изделия текстильной промышленности и обувь.
Европейская прокуратура предъявила обвинения шести лицам, которых подозревают в организации противоправного оборота этих товаров на территории ЕС. По оценкам ведомства, бюджеты стран союза могли потерять около $800 млн в виде недополученных таможенных пошлин и НДС.
