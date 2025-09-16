Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 07:27
    В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров

    Европейская прокуратура сообщила об изъятии 2435 морских контейнеров в порту Пирея.

    Как передает Report со ссылкой на Politico, операция стала крупнейшей по числу конфискованных контейнеров в истории Евросоюза.

    "Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея", - пишет издание.

    В основном в контейнерах находились электровелосипеды, изделия текстильной промышленности и обувь.

    Европейская прокуратура предъявила обвинения шести лицам, которых подозревают в организации противоправного оборота этих товаров на территории ЕС. По оценкам ведомства, бюджеты стран союза могли потерять около $800 млн в виде недополученных таможенных пошлин и НДС.

    контейнеры конфискация Евросоюз Китай
    Aİ Çinə məxsus iki mindən çox konteyneri müsadirə edib

    Последние новости

    08:27

    В Баку на 16 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:17
    Фото

    В Кюрдамире в тяжелом ДТП погиб один человек, еще один получил травмы

    Происшествия
    08:09

    В результате наступления ЦАХАЛ на Газу погибли по меньшей мере восемь человек

    Другие страны
    07:49

    WSJ: Сделка США и КНР по TikTok будет предусматривать покупку доли соцсети

    Другие страны
    07:27

    В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров

    Другие страны
    06:56

    Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут

    Другие страны
    06:44

    Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во Владивостоке

    В регионе
    06:07

    В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова

    Другие страны
    05:46

    В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человек

    Другие страны
    Лента новостей