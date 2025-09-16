Aİ Çinə məxsus iki mindən çox konteyneri müsadirə edib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 07:47
    Avropa Prokurorluğu Pirey limanında 2 435 dəniz konteynerini müsadirə edib.

    "Report"un "Politico"ya istinadən məlumatına görə, bu əməliyyat Avropa İttifaqı (Aİ) tarixində müsadirə edilmiş konteynerlərin sayına görə ən böyük əməliyyat olub.

    Konteynerlərin əksəriyyətində elektrik velosipedləri, tekstil məhsulları və ayaqqabılar olub.

    Avropa Prokurorluğu bu malların Aİ ərazisində qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən altı şəxsə qarşı ittiham irəli sürüb. Qurumun hesablamalarına görə, bu qanunsuz fəaliyyət nəticəsində Aİ ölkələrinin büdcələri təxminən 800 milyon ABŞ dolları məbləğində gömrük rüsumları və ƏDV itirib.

